Covid, l'indice Rt scende a 0,84

Roma, 29 gennaio 2021 - scende ancora l'indice Rt in Italia : il valore è passato da 0,97 della settimana scorsa a 0,84, ultimo dato comunicato dall'Iss. "Nel periodo 6 - 19 gennaio 2021 l' Rt medio ...

