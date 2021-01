Corrotti | fosso via del Casale San Paolo | Municipio VI deve ascoltare cittadini

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma – “IdelVI di Roma e del comune di Monte Compatri vivono da tempo una situazione di rischio lungo via delSanche per centinaia di metri, a causa di un, mette in pericolo la circolazione stradale e la pubblica incolumita’ in un tratto stradale al confine tra i due territori, come gia’ sottolineato anche dallo stesso sindaco D’Acuti in una lettera destinata al presidente Romanella.” “Una richiesta di intervento tempestivo da parte delle istituzioni capitoline per prevenire ulteriori disagi e pericoli dovuti alla continua fuoriuscita di acqua in una strada pubblica e percorsa quotidianamente da centinaia di”. Cosi’ in un comunicato nota Laura, consigliere Lega Regione Lazio.