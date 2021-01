Camorristi con il reddito di cittadinanza. A Napoli 120 indagati e sequestri per oltre un milione di euro (Di venerdì 29 gennaio 2021) Napoli, 29 gen – Camorristi con il reddito di cittadinanza a Napoli e provincia, con oltre cento perquisizioni e sequestri per più di un milione di euro. “Non si tratta dei furbetti del reddito di cittadinanza – chiarisce il generale Gabriele Failla, comandante provinciale della Guardia di finanza di Napoli -. Ma di soggetti condannati per gravi delitti di associazione mafiosa che hanno commesso illeciti presentando autocertificazioni false per ottenere indebitamente i benefici”. indagati 120 Camorristi per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza Il blitz ha visto in azione quattro procure: ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 29 gennaio 2021), 29 gen –con ildie provincia, concento perquisizioni eper più di undi. “Non si tratta dei furbetti deldi– chiarisce il generale Gabriele Failla, comandante provinciale della Guardia di finanza di-. Ma di soggetti condannati per gravi delitti di associazione mafiosa che hanno commesso illeciti presentando autocertificazioni false per ottenere indebitamente i benefici”.120per aver percepito indebitamente ildiIl blitz ha visto in azione quattro procure: ...

