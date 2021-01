Caldirola promuove l’arrivo di Gaich | lo sceglieva nella ‘sua’ formazione

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Chi pensa sia soltanto un gioco, probabilmente sbaglia. Il database su cui può fare affidamento Football Manager si basa su dati reali e spesso può rivelarsi una miniera d’oro per direttori sportivi e addetti ai lavori. Ad augurarsi che il gioco sviluppato dalla Addictive Games ci abbia visto giusto è il Benevento e in casa i giallorossi hanno un appassionato del manageriale più famoso: Luca. Il difensore di Desio ha infatti benedetto al Corriere del Mezzogiornonel Sannio di Adolfo. “Lo apprezzo da anni perché sono un appassionato di Football Manager e lo sceglievo sempre per la miasin da quando era nel San Lorenzo“, ha ammessoche ha, dunque, allenato virtualmente l’argentino classe 1999. Il mancino della Strega, ...