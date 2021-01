AstraZeneca pubblica il contratto con la Ue. Via libera dell’Ema al vaccino anche per gli over 55 (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’azienda farmaceutica ha accettato di rendere pubblico l’accordo. È il primo passo di un’offensiva della Ue che potrebbe portare a misure più drastiche, come l’export dei vaccini Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’azienda farmaceutica ha accettato di rendere pubblico l’accordo. È il primo passo di un’offensiva della Ue che potrebbe portare a misure più drastiche, come l’export dei vaccini

Marcozanni86 : Finalmente! #UE regina della trasparenza pubblica contratto con #AstraZeneca! Qui sotto i dettagli: - LegaSalvini : Marco Campomenosi: l’Ue pubblica il contratto con AstraZeneca, con intere pagine oscurate...e questa sarebbe la tra… - eziomauro : AstraZeneca, la Ue pubblica il contratto. Von der Leyen: 'Testo chiarissimo, contiene ordini vincol… - CinsisterCinzia : RT @geascanca: La Ue ha pubblicato il contratto con #Astrazeneca per i #vaccini. Lo trovate qui, ma per metà è oscurato: non si leggono co… - AlTocqueville : RT @Marcozanni86: Finalmente! #UE regina della trasparenza pubblica contratto con #AstraZeneca! Qui sotto i dettagli: -