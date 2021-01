' Amazon è capace di fare praticamente qualsiasi cosa | tranne un buon videogioco'

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Jason Schreier di Bloomberg questa volta incentra il suo articolo suGame Studios. Perché un'azienda con un budget enorme non è in grado di lanciare nemmeno ungioco sul mercato, elimina nuovi progetti e ritira rapidamente i titoli lanciati? Secondo il popolare giornalista, la colpa di tutto è del responsabile dello studio, Mike Frazzini. In un'ampia pubblicazione, veniamo a conoscenza dei rapporti di diverse dozzine di persone che hanno lavorato pressoGame Studios e apparentemente non hanno un'opinione positiva sul dirigente della sezione giochi. Schreier sottolinea che l'amministratore delegato degli studi di sviluppo è stato portato in cima alla macchina aziendale senza alcun coinvolgimento precedente nell'industria dei giochi. Non solo, anche se insieme all'espansione del reparto sono comparsi creatori esperti e ...