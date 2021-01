Alda D’Eusanio incidente: “Mi hanno uccisa, ma ora sono rinata” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alda D’Eusanio è stata vittima di un incidente stradale che stava per toglierle la vita, ma nonostante il dolore è tornata a sorridere. Alda D’Eusanio è pronta ad entrare nella casa più spiata d’Italia, anche se quasi a ridosso di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini. La conduttrice, sicuramente, durante L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 29 gennaio 2021)è stata vittima di unstradale che stava per toglierle la vita, ma nonostante il dolore è tornata a sorridere.è pronta ad entrare nella casa più spiata d’Italia, anche se quasi a ridosso di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini. La conduttrice, sicuramente, durante L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

trash_italiano : #GFVIP, a sorpresa Venerdì entrerà un’ultima concorrente: Alda D'Eusanio - infoitcultura : Alda D’Eusanio porta il suo pappagallo al GF Vip? Esplode la polemica - missposto : Stasera Zenga incontra il padre (tristissimo) Alba vs MTR (patetico) Rosalinda vedrà qualcuno che non si aspetta (a… - Andri87148376 : RT @distintamente_: Immaginate Alda D'Eusanio che entra ad un mese dalla fine e si prende un posto in finale - norabbeauty : Giusto, oltre ai drammi nel mio tweet precedente, avevo dimenticato l’entrata di Alda D’Eusanio come nuova conocorrente #tzvip -

