Alda D’Eusanio | chi è | età | altezza | peso | il compagno morto | l’incidente | origini e vita privata

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 29 gennaio 2021) E chi lo avrebbe mai detto che anche lei, sarebbe entrata nella casa del Grande Fratello Vip. Evidentemente, Alfonso Signorini sa come convincere anche figure come la sua, lontane dallo stereotipo del ‘normale’ concorrente di un reality. Ma lei, sin dal principio delle trattative, si è detto curiosa di vivere la stranezza della casa del GF Vip. Il pubblico, forse non quello giovanissimo la conosce bene, ormai da diversi anni perché lunga è la carriera di. È una giornalista e conduttrice televisiva, nota al grande pubblico prima per il suo impegno instancabile nel trattare questioni socio-politiche, e poi per i talk-show da lei condotti, tra tutti in particolare è da citare Al posto tuo, talk da lei ideato e condotto dal 1999 al 2003. Una volta conseguita la maturità, la giornalista si è trasferita nella capitale del Belpaese, ...