Uomini e Donne, Gemma Galgani: "Ecco perché è finita con Maurizio" (Di giovedì 28 gennaio 2021) Puntata al calor bianco quella andata in onda oggi, 28 gennaio, di Uomini e Donne il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, protagonista assoluta Gemma Galgani uscita allo scoperto relativamente alla relazione, ormai fallita, con Maurizio Guerci. I dettagli Partiamo da una premessa. La puntata di oggi, 28 gennaio, di Uomini e Donne, il popolare dating show di Canale 5 condotta da Maria De Filippi è stata registrata lo scorso 19 gennaio. Pertanto diverse vicende nel frattempo hanno subito un'accelerazione. Partiamo ovviamente da Gemma Galgani che lo scorso 19 peraltro ha compiuto i suoi splendidi 71 anni, vivendo però, a causa del rapporto ormai consunto con Maurizio Guerci una ...

