The Winx saga: no agli stereotipi, ma quanto ci è piaciuta davvero? (Di giovedì 28 gennaio 2021) The Winx saga è la serie che (finalmente) abbatte stereotipi ed etichette. Ma quanto l'abbiamo apprezzata per il resto? L'hanno spacciata per la versione live-action del cartone "Winx", ma di quel cartone che incantava centinaia di bambini, non è rimasto quasi nulla. Eppure si prometteva una versione fedele alla storia originale. La serie puntava sì a conquistare nuovi estimatori, ma nessuno si aspettava che la trama venisse così brutalmente stravolta. Dalle protagoniste al tessuto narrativo, The Winx saga riprende poco e niente dalla versione animata. Le Winx Partiamo dalle fate. Siamo tutti d'accordo, che i canoni di bellezza ed estetica siano cambiati nell'arco di 15 anni. Non tutte le eroine infatti ricalcano le forme sinuose e snelle ...

