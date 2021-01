Sci alpino oggi: orari, tv, programma, pettorali prima prova discesa Garmisch (Di giovedì 28 gennaio 2021) Si parte ufficialmente con il fine settimana di Garmisch-Partenkirchen (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021. Sulla celebre pista denominata Kandahar, le protagoniste del Circo Bianco saranno impegnate in due prove veloci, prima di concentrarsi solamente sui Campionati Mondiali di Cortina d’Ampezzo. Il programma prevede una discesa nella giornata nella giornata di sabato 30 gennaio alle ore 11.00, quindi domenica 31 toccherà al supergigante allo stesso orario. oggi, invece, si partirà con la prima prova della discesa che verrà replicata domani. Due occasioni importanti per le atlete per prendere confidenza con la pista tedesca e studiare le linee ideali per unire velocità e ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 gennaio 2021) Si parte ufficialmente con il fine settimana di-Partenkirchen (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2020-2021. Sulla celebre pista denominata Kandahar, le protagoniste del Circo Bianco saranno impegnate in due prove veloci,di concentrarsi solamente sui Campionati Mondiali di Cortina d’Ampezzo. Ilprevede unanella giornata nella giornata di sabato 30 gennaio alle ore 11.00, quindi domenica 31 toccherà al supergigante allo stessoo., invece, si partirà con ladellache verrà replicata domani. Due occasioni importanti per le atlete per prendere confidenza con la pista tedesca e studiare le linee ideali per unire velocità e ...

