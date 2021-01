Polizia bersagliata con lancio di oggetti dal balcone, arrestato (Di giovedì 28 gennaio 2021) I vicini di casa chiamano la Polizia perché molestati dagli schiamazzi di un uomo. Gli agenti vengono bersagliati da un lancio di oggetti. Una chiamata alla Polizia per segnalare un caso di disturbo della quiete pubblica è culminato in un vero e proprio scontro fisico con gli agenti. Tutta colpa di un esagitato che teneva L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 28 gennaio 2021) I vicini di casa chiamano laperché molestati dagli schiamazzi di un uomo. Gli agenti vengono bersagliati da undi. Una chiamata allaper segnalare un caso di disturbo della quiete pubblica è culminato in un vero e proprio scontro fisico con gli agenti. Tutta colpa di un esagitato che teneva L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

BreakingItalyNe : RT @repubblica: Israele, violenti scontri per il Covid: la polizia bersagliata dagli ultraortodossi - repubblica : Israele, violenti scontri per il Covid: la polizia bersagliata dagli ultraortodossi - NikeSkywalker : RT @ItalianoRt: ???? 'Manifestanti pacifici' per il nazista #Navalny. Ha perso un occhio il conducente dell'auto della polizia bersagliata da… - Stronza : RT @bordoni_russia: Ha perso un occhio il conducente dell' auto della polizia bersagliata dai manifestanti in Piazza Trubnaya. - maurogab1 : RT @bordoni_russia: Ha perso un occhio il conducente dell' auto della polizia bersagliata dai manifestanti in Piazza Trubnaya. -

Ultime Notizie dalla rete : Polizia bersagliata Sassi contro auto polizia locale Foggia durante controlli Agenzia ANSA Postina trovata senza vita: “Vittima di un incidente”

In quel momento l’intera val di Magra era bersagliata da una pioggia battente ... ritrovandosi in acqua dopo un volo di poco più di due metri. Peraltro la polizia sta cercando di capire se l’incidente ...

Maltempo, la provincia di Perugia bersagliata e in crisi

In quasi tutto il territorio provinciale di Perugia a partire dalla serata di domenica si sono registrati disagi dovuti al maltempo con abbondanti piogge e nevicate. Molteplici sono stati gli interven ...

In quel momento l’intera val di Magra era bersagliata da una pioggia battente ... ritrovandosi in acqua dopo un volo di poco più di due metri. Peraltro la polizia sta cercando di capire se l’incidente ...In quasi tutto il territorio provinciale di Perugia a partire dalla serata di domenica si sono registrati disagi dovuti al maltempo con abbondanti piogge e nevicate. Molteplici sono stati gli interven ...