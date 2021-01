Napoli | maxisequestro a camorristi | prendevano anche reddito cittadinanza

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Condannati per il reato di associazione di tipo mafioso , hanno chiesto ildiautocertificando i requisiti richiesti e dichiarando quindi il falso. Contro questi soggetti oltre ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli maxisequestro

TGCOM

RETATA DELLA FINANZA – Falsi documenti per il reddito di cittadinanza ai condannati per camorra, scatta il maxi-sequestro LUTTO A SANTA MARIA CAPUA VETERE - Muore agente della polizia municipale, il ...Condannati per il reato di associazione di tipo mafioso, hanno chiesto il reddito di cittadinanza autocertificando i requisiti richiesti e dichiarando quindi il falso. Contro questi soggetti oltre 500 ...