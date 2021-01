Marco | 28enne scomparso a Foggia | l’appello della famiglia per ritrovarlo

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 28 gennaio 2021) È uscito di casa dicendo che sarebbe andato a fare un semplice giro nei dintorni, ma non è più tornato.Ferrazzano èlo scorso venerdì 22 gennaio e la suasta cercando in tutti i modi di rintracciarlo. Al momentoscomparsa, il ragazzo non portava con sé il cellulare, né i documenti. Esce per una passeggiata, ma non torna più a casa Erano circa le 15 dello scorso venerdì 22 gennaio, quandoFerrazzano è uscito di casa per fare una passeggiata, dicendo alla madre che sarebbe rientrato nel giro di un’ora. Come riportato dalla sorella Miriam all’agenzia ANSA, il ragazzo sarebbe “uscito di casa dicendo che avrebbe raggiunto un amico, ma da allora si sono perse le sue tracce”.Ferrazzano ha 28 anni, ha gli occhi e i capelli castani ed è ...