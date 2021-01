Imprese: al via progetto Camera commercio Milano per sostenere minibond pmi (2) (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Adnkronos) - Elena Vasco, segretario generale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, ha spiegato che "come emerge dalla recente analisi elaborata insieme da Camera di commercio e Politecnico, quello dei minibond è un mercato che ha dimostrato di essere vitale anche di fronte alla pandemia, registrando a fine anno, un ammontare di emissioni di piccolo taglio quotate in Borsa di oltre 2,3 miliardi di euro". "Ma è uno strumento di finanziamento ancora largamente sottoutilizzato: anche in un territorio come la Lombardia sono ancora oggi meno di un centinaio le Imprese medio-piccole che hanno emesso minibond. Con questo progetto sperimentale intendiamo contribuire a diffondere questo strumento tra le pmi del nostro ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Adnkronos) - Elena Vasco, segretario generale delladidiMonza Brianza Lodi, ha spiegato che "come emerge dalla recente analisi elaborata insieme dadie Politecnico, quello deiè un mercato che ha dimostrato di essere vitale anche di fronte alla pandemia, registrando a fine anno, un ammontare di emissioni di piccolo taglio quotate in Borsa di oltre 2,3 miliardi di euro". "Ma è uno strumento di finanziamento ancora largamente sottoutilizzato: anche in un territorio come la Lombardia sono ancora oggi meno di un centinaio lemedio-piccole che hanno emesso. Con questosperimentale intendiamo contribuire a diffondere questo strumento tra le pmi del nostro ...

Probabile proroga “zona ultra rossa” a Messina, le associazioni di categoria bocciano l’idea di Cateno De Luca

MESSINA. Da notizie di Stampa si apprende che il sindaco Cateno De Luca starebbe valutando la proroga della zona ultrarossa a Messina fino a mercoledì. Le associazioni Confesercenti, Confcommercio, Co ...

