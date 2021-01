Giulia Salemi accusata di aver fatto una bambola voodoo a Pierpaolo, la zia di Pretelli condivide tutto: “Aiuto è una cosa seria” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Se nel 2018 è stata Fariba ad essere tacciata di stregoneria (a causa del rito magico fake per far innamorare Francesco Monte), adesso invece è toccato a sua figlia Giulia Salemi. Su Facebook qualche boomer ha diffuso la notizia secondo la quale l’influencer power avrebbe fatto una bambola voodoo per conquistare Pierpaolo Pretelli. “Giulia Salemi in assenza di Fariba tiene una bambolina woodoo che passa di mano in mano. La stessa Carlotta esclama ‘ma che è una bambola woodoo’. Vi ricordo le parole di Matteo ‘mamma Fariba sta facendo la brava. Parole per dire che sta facendo quello che deve fare su Pier. Vedete che Giulia Salemi schiaccia la bambola sul lato sinistro, ... Leggi su biccy (Di giovedì 28 gennaio 2021) Se nel 2018 è stata Fariba ad essere tacciata di stregoneria (a causa del rito magico fake per far innamorare Francesco Monte), adesso invece è toccato a sua figlia. Su Facebook qualche boomer ha diffuso la notizia secondo la quale l’influencer power avrebbeunaper conquistare. “in assenza di Fariba tiene una bambolina woodoo che passa di mano in mano. La stessa Carlotta esclama ‘ma che è unawoodoo’. Vi ricordo le parole di Matteo ‘mamma Fariba sta facendo la brava. Parole per dire che sta facendo quello che deve fare su Pier. Vedete cheschiaccia lasul lato sinistro, ...

