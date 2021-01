Friuli | Veneto ed Emilia in zona “rosso scuro” per la Ue | le nuove restrizioni

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Lezone italiane “” secondo la mappa europeaVenezia Giulia,edRomagna, oltre alla provincia autonoma di Bolzano, sono le zone italiane insecondo la mappa europea dei contagi da Covid-19 appena pubblicata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), aggiornata al 28 gennaio. L’obiettivo della classificazione dell’Unione Europea è quello di contrastare la diffusione dellevarianti del coronavirus Sars-CoV-2: per chi proviene da una regione, infatti, gli Stati membri dovranno richiedere di effettuare un test prima dell’arrivo e trascorrere un periodo di quarantena. La nuova categoria di rischio “si ...

I colori dell’Unione europea per il Covid sono cinque: verde, arancione, rosso e grigio (quest’ultimo indica assenza di sufficienti dati), a cui si è aggiunto il rosso scuro. La mappa si basa sulla pr ...Venerdì il verdetto: si va verso un allentamento delle misure in Veneto, Emilia e Calabria. Roma e Milano dovrebbero restare arancioni, Alto Adige (e forse Sicilia) ancora in rosso.