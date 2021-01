(Di giovedì 28 gennaio 2021) "Presenterò un'interrogazione alla Regione per capire perché dal 2015 le linee di telefonia mobile e fissa non sono state ripristinate nei paesi die nelle località della zona, nel ...

FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Disservizi telefonici, Fantozzi-Tamagnini (FdI): “Il caso di Isola e Valbona è clamoroso. Vanno garantiti servizi esse… - vocedelpatriota : Disservizi telefonici, Fantozzi-Tamagnini (FdI): “Il caso di Isola e Valbona è clamoroso. Vanno garantiti servizi e… - manuelamimosa : Cari operatori ?@WindTreOfficial? ?@TIM_Official? ?@VodafoneIT? state lasciando isolata interi paesi. In tempi di… -

Il consigliere Tamagnini: "Nel 2021 non ci possiamo permettere di non garantire servizi essenziali come la telefonia” ...Da ieri sera sui router installati nelle case apriliane ai quali è stata collegata la nuova superveloce fibra ottica si è accesa la luce rossa. Un guasto alla reta da poco installata a portato centina ...