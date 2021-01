Covid: la doppia mascherina serve davvero? ecco cosa dice la scienza (Di giovedì 28 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Anthony Fauci è stato rinominato consigliere della Casa Bianca per l’emergenza coronavirus da Joe Biden. L’immunologo ha dichiarato che utilizzare una doppia mascherina “probabilmente aiuta” a difendersi dalle varianti del coronavirus. “È semplicemente logico che sarebbe più efficace”, ha ribadito l’esperto in tv. Il Corriere della Sera ha verificato insieme a Giorgio Buonanno l’utilità di questa pratica, che spesso prevede l’uso di una mascherina chirurgica o Ffp2 con sopra una fatta di stoffa. Perché utilizzare una doppia mascherina aiuta a prevenire il Covid Secondo Buonanno, professore ordinario di Fisica tecnica ambientale dell’Università degli Studi di Cassino e docente delle Queensland University of Technology di Brisbane, in Australia, “il doppio ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 28 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Anthony Fauci è stato rinominato consigliere della Casa Bianca per l’emergenza coronavirus da Joe Biden. L’immunologo ha dichiarato che utilizzare una“probabilmente aiuta” a difendersi dalle varianti del coronavirus. “È semplicemente logico che sarebbe più efficace”, ha ribadito l’esperto in tv. Il Corriere della Sera ha verificato insieme a Giorgio Buonanno l’utilità di questa pratica, che spesso prevede l’uso di unachirurgica o Ffp2 con sopra una fatta di stoffa. Perché utilizzare unaaiuta a prevenire ilSecondo Buonanno, professore ordinario di Fisica tecnica ambientale dell’Università degli Studi di Cassino e docente delle Queensland University of Technology di Brisbane, in Australia, “il doppio ...

