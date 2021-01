Covid-19 | dati Asl e ‘San Pio’ | 53 le nuove positività nel Sannio

Agenzia_Italia : 'Regioni e Governo hanno un comportamento criminale sui dati Covid', dice Marco Cappato - LaStampa : Covid, primi dati sui vaccinati al Bambin Gesù: il 99 % ha sviluppato anticorpi contro il virus - marattin : E io che pensavo che l’errore su Rt lombardo fosse relativa all’intervallo di confidenza della stima statistica. Ma… - maxxxks : RT @alessandricci: Davvero qualcuno ancora pensa che la soluzione al #Covid sia chiudere, applicare restrizioni, obblighi e #lockdown? Purt… - SamueleAstuti : Coronavirus in #Lombardia, i dati analizzati su scala settimanale: 12.489 positivi (dato stabile, -18% se confronta… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dati

E' quanto emerge dal consueto bollettino regionale. Purtroppo sono stati registrati altri 22 decessi La Spezia, 28 gennaio 2021 - Sono 372 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su un totale di 4.Oggi, giovedì 28 gennaio, in Canavese sono stati registrati 122 nuovi casi positivi al Covid e 40 in meno. I Comuni che hanno registrato ...