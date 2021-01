Che Dio ci aiuti 6: cosa succederà nella prossima puntata, la sesta (Di giovedì 28 gennaio 2021) Che Dio ci aiuti 6: cosa succederà prossima puntata, la sesta cosa succederà nella prossima puntata di Che Dio ci aiuti 6 (la sesta) in onda giovedì 4 febbraio 2021 su Rai 1? Nel primo episodio dal titolo “Il mio angelo” Azzurra sarà alla ricerca della famiglia più adatta ad adottare la piccola Penny. La bimba, però, sembrerà avere le idee molto chiare. Occhi puntati anche su suor Angela, la quale continuerà a essere tormentata dal dubbio riguardante Erasmo. La suora continuerà a pensare che il ragazzo possa essere suo figlio: un pallino fisso che tormenterà la suora interpretata da Elena Sofia Ricci e che la porterà ad andare avanti nella sua ricerca ... Leggi su tpi (Di giovedì 28 gennaio 2021) Che Dio ci6:, ladi Che Dio ci6 (la) in onda giovedì 4 febbraio 2021 su Rai 1? Nel primo episodio dal titolo “Il mio angelo” Azzurra sarà alla ricerca della famiglia più adatta ad adottare la piccola Penny. La bimba, però, sembrerà avere le idee molto chiare. Occhi puntati anche su suor Angela, la quale continuerà a essere tormentata dal dubbio riguardante Erasmo. La suora continuerà a pensare che il ragazzo possa essere suo figlio: un pallino fisso che tormenterà la suora interpretata da Elena Sofia Ricci e che la porterà ad andare avantisua ricerca ...

