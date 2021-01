Arisa mostra l’anello di fidanzamento, nozze in vista? (Di giovedì 28 gennaio 2021) Lo scorso weekend Arisa ha postato uno scatto sui social, in vestaglia rosa, in cui augurava a suoi fan “Buona domenica dal gabibbo rosa”. Ma più che il look del mattino a tutti non è sfuggito l’anello al dito della cantante, come mostra lo scatto di “Chi”. Aria di nozze? Se lo sono domandati in tanti. Che la coach di “Amici” stia vivendo un bel momento dal punto di vista sentimentale ormai è noto a tutti, dopo che Andrea Di Carlo, suo manager, e attuale fidanzato, ha postato su Instagram una foto di un loro bacio e lo stesso settimanale ha immortalato i due fidanzatini insieme. Che la love story fosse così seria al punto da comprendere anche una promessa di nozze invece è una vera e propria chicca, ma Arisa, che ha sempre badato a mantenere una sostanziale ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 28 gennaio 2021) Lo scorso weekendha postato uno scatto sui social, in vestaglia rosa, in cui augurava a suoi fan “Buona domenica dal gabibbo rosa”. Ma più che il look del mattino a tutti non è sfuggitoal dito della cantante, comelo scatto di “Chi”. Aria di? Se lo sono domandati in tanti. Che la coach di “Amici” stia vivendo un bel momento dal punto disentimentale ormai è noto a tutti, dopo che Andrea Di Carlo, suo manager, e attuale fidanzato, ha postato su Instagram una foto di un loro bacio e lo stesso settimanale ha immortalato i due fidanzatini insieme. Che la love story fosse così seria al punto da comprendere anche una promessa diinvece è una vera e propria chicca, ma, che ha sempre badato a mantenere una sostanziale ...

UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Arisa mostra l'anello di fidanzamento, nozze in vista? #arisa - Robbetta : RT @MediasetTgcom24: Arisa mostra l'anello di fidanzamento, nozze in vista? #arisa - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Arisa mostra l'anello di fidanzamento, nozze in vista? #arisa - MediasetTgcom24 : Arisa mostra l'anello di fidanzamento, nozze in vista? #arisa -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa mostra Arisa mostra l'anello di fidanzamento, nozze in vista? - Foto Tgcom24 - TGCOM TGCOM Arisa mostra l'anello di fidanzamento, nozze in vista?

Lo scorso weekend Arisa ha postato uno scatto sui social, in vestaglia rosa, in cui augurava a suoi fan "Buona domenica dal gabibbo rosa". Ma più che il look del mattino a tutti non è sfuggito l'anell ...

Amici, Rudy Zerbi affondo durissimo ad Anna Pettinelli e ad Arisa “siete due …” cosa c’è dietro queste liti

Amici, quest’anno è davvero molto litigioso e i professori non temono di destabilizzare i propri alunni con tutte queste liti tra di loro e non riescono proprio ad andare d’accordo. Per la danza c’è l ...

Lo scorso weekend Arisa ha postato uno scatto sui social, in vestaglia rosa, in cui augurava a suoi fan "Buona domenica dal gabibbo rosa". Ma più che il look del mattino a tutti non è sfuggito l'anell ...Amici, quest’anno è davvero molto litigioso e i professori non temono di destabilizzare i propri alunni con tutte queste liti tra di loro e non riescono proprio ad andare d’accordo. Per la danza c’è l ...