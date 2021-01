Torino, Appendino condannata a 18 mesi “Amarezza, faremo appello” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Non posso nascondere una certa Amarezza, c’è un sindaco che sostanzialmente paga un gesto folle di alcuni ragazzi già condannati”. Lo dice Chiara Appendino, primo cittadino di Torino, commentando la condanna a 18 mesi per la calca di piazza San Carlo. “Sicuramente ricorreremo in appello”, aggiunge. jp/mgg/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Non posso nascondere una certa, c’è un sindaco che sostanzialmente paga un gesto folle di alcuni ragazzi già condannati”. Lo dice Chiara, primo cittadino di, commentando la condanna a 18per la calca di piazza San Carlo. “Sicuramente ricorreremo in”, aggiunge. jp/mgg/mrv su Il Corriere della Città.

c_appendino : Come sapete, ho sempre cercato di comunicare con tutti voi in modo diretto e sincero. E così voglio fare anche sull… - fattoquotidiano : Torino, la sindaca Appendino condannata a un anno e sei mesi per i fatti di piazza San Carlo - MediasetTgcom24 : Torino, Piazza San Carlo: condannata sindaca Appendino - Bolero52111253 : RT @ultimenotizie: La sindaca di #Torino, Chiara #Appendino, è stata condannata a un anno e sei mesi nel processo con rito abbreviato per i… - Luca68080364 : @c_appendino Sono molto dispiaciuto per Lei. Davvero inspiegabile quello che accade in questo Paese. Ho visitato To… -