Stasera parte “La Caserma” su Rai 2 Tutte le regole ferree che andranno rispettate

Stasera su Rai 2 ci sarà l'esordio de "La Caserma". Sono state rese note le regole che i concorrenti dovranno rispettare durante il reality. Un po' di sana vita militare non ha mai fatto male a nessuno. E' in base a questo principio che stasera partirà su Rai 2 il nuovo reality show dal nome iconico "La Caserma". Il programma tv vedrà sfidarsi alcuni giovani italiani, tutti di età compresa tra 18 e 30 anni, che verranno radunati all'interno di una Caserma situata a Levico in provincia di Trento. I concorrenti dello show, un po' come avvenuto nell'altro reality di casa Rai "Il collegio", verranno privati delle loro abitudini come ad esempio cellulari e social network per ricevere un duro addestramento. E' più o meno quanto accadeva molti anni fa, quando la tecnologia non era ancora accessibile.

