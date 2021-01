Napoli, ex attaccante azzurro: “Gattuso senza colpe. K2, Troppe amnesie” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Gli azzurri stanno affrontando un periodo molto delicato della stagione. Molti danno le colpe a Gattuso, ma c’è anche chi se la prende con la squadra e con alcuni giocatori in particolare. L’ex attaccante azzurro degli anni ’80, Oscar Damiani, rincara la dose incolpando Koulibaly. Secondo quello che è stato uno egli agenti italiani più conosciuti al mondo infatti il senegalese avrebbe terminato il suo percorso al Napoli. Vero è che la difesa nelle ultime giornate stia ballando un po’ troppo. La colpa però sembra di essere di tutto il pacchetto arretrato e non del singolo. Qualcosa sembra che si sia rotto in tutta la squadra che entra ormai in campo spesso in maniera svogliata. Queste le parole di Oscar Damiani a Radio Marte: “Le ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Gli azzurri stanno affrontando un periodo molto delicato della stagione. Molti danno le, ma c’è anche chi se la prende con la squadra e con alcuni giocatori in particolare. L’exdegli anni ’80, Oscar Damiani, rincara la dose incolpando Koulibaly. Secondo quello che è stato uno egli agenti italiani più conosciuti al mondo infatti il senegalese avrebbe terminato il suo percorso al. Vero è che la difesa nelle ultime giornate stia ballando un po’ troppo. La colpa però sembra di essere di tutto il pacchetto arretrato e non del singolo. Qualcosa sembra che si sia rotto in tutta la squadra che entra ormai in campo spesso in maniera svogliata. Queste le parole di Oscar Damiani a Radio Marte: “Le ...

