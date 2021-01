Milan, la carica di Oddo: “Pioli primo non perché ha rosa più forte, alchimia pazzesca tra i rossoneri. Scudetto? Lotta a tre” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L'ex terzino rossonero Massimo Oddo, oggi stimato e brillanteallenatore, è intervenuto sul profilo Twitch del canale sportivo "Tactickers", canale attraverso il quale ha parlato dell'attuale momento della squadra di Stefano Pioli, giunta al giro di boa del campionato di Serie A al primo posto in classifica laureandosi "Campione d'inverno". Di seguito le parole del "Campione del Mondo" della nazionale italiana al Mondiale di "Germania 2006"."Il Milan è un’ottima squadra, ma non è primo perché è la squadra più forte del campionato. I rossoneri sono primi perché si è creata un’alchimia pazzesca tra tutti le componenti del club e quindi sta facendo cose straordinarie. Da Milanista spero ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L'ex terzino rossonero Massimo, oggi stimato e brillanteallenatore, è intervenuto sul profilo Twitch del canale sportivo "Tactickers", canale attraverso il quale ha parlato dell'attuale momento della squadra di Stefano, giunta al giro di boa del campionato di Serie A alposto in classifica laureandosi "Campione d'inverno". Di seguito le parole del "Campione del Mondo" della nazionale italiana al Mondiale di "Germania 2006"."Ilè un’ottima squadra, ma non èè la squadra piùdel campionato. Isono primisi è creata un’tra tutti le componenti del club e quindi sta facendo cose straordinarie. Daista spero ...

