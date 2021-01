Michelle Williams sarà diretta nuovamente da Kelly Reichardt in Showing Up (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Quarta collaborazione per Michelle Williams e la regista indie Kelly Reichardt: in Showing Up l'attrice sarà un'artista la cui vita si intreccia all'arte. Michelle Williams si prepara a collaborare nuovamente con la regista Kelly Reichardt in un nuovo film intitolato Showing Up. Per le due artiste questa è la quarta collaborazione dopo Wendy and Lucy, Meek's Cutoff e Certain Women. Showing Up sarà prodotto da A24 che ha prodotto il precedente lavoro di Kelly Reichardt, First Cow, finora uno dei protagonisti dell'attuale stagione dei premi. Scritto da Kelly Reichardt con il suo ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Quarta collaborazione pere la regista indie: inUp l'attriceun'artista la cui vita si intreccia all'arte.si prepara a collaborarecon la registain un nuovo film intitolatoUp. Per le due artiste questa è la quarta collaborazione dopo Wendy and Lucy, Meek's Cutoff e Certain Women.Upprodotto da A24 che ha prodotto il precedente lavoro di, First Cow, finora uno dei protagonisti dell'attuale stagione dei premi. Scritto dacon il suo ...

