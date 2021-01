Liceo Mancini in lutto per la morte di Debora | “Una notizia che trafigge il cuore”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – "Ho appreso della tragedia mentre stavo facendo gli scrutini a scuola. Unacheile nessuna parola può bastare a lenire il dolore della famiglia". Così la Presidente deldi Avellino, Paola Gianfelice, dovePrisco lunedì sarebbe dovuta rientrare il classe per riprendere le lezioni in presenza. "E' un momento di silenzio e di riflessione per tutti noi – continua la dirigente scolastica. Dedicheremo le ore di lezione, seppur da remoto, alla riflessione e al ricordo. Come Istituto vogliamo fare qualcosa per tenere vivo il ricordo di, la ragazza dai tanti riccioli, come la chiamavano i suoi professori". Incidente mortale ad Avellino, muore giovane ragazza