Le cicale “zombie” stanno per invadere gli Usa

Leggi su improntaunika

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Alfie Borromeo Dopo aver passato 17 anni sottoterra, miliardi dipergli USA. Potrebbe sembrare la trama di un nuovo romanzo di Stephen King ma, in realtà, si tratta di un fenomeno naturale molto atteso oltreoceano. Ogni 17 anni, una specie di cicala “periodica” (la Magicicada septendecim) riemerge dal terreno per diffondersi per le città statunitensi. Questi insetti dagli occhi rossi, con corpo nero e affusolato ed ali di colore arancione, vivono a lungo sottoterra, nutrendosi dei fluidi dalle radici delle piante; poi, a causa di uno strano fenomeno ancora sconosciuto, ogni 17 anni, tornano in superficie. L’ultimo evento, per 15 stati, tra cui New York, Ohio, Illinois e Georgia, è avvenuto nel 2004; stando ai conti, quindi, il 2021 è l’anno del loro ritorno. Le...