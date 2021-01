Juve, è poco più di un allenamento: 4-0 alla Spal, ora l'Inter in semifinale di Coppa Italia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tutto facile per la Juventus, anche senza Cristiano Ronaldo. I bianconeri di mister Pirlo travolgono 4-0 la Spal, squadra di Serie B, nei quarti di finale di Coppa Italia all'Allianz Stadium e si regalano la doppia semifinale contro l'Inter di Antonio Conte. Sfida suggestiva che rappresenta una prima e parziale possibilità di riscatto dopo la scoppola dello 0-2 subito a San Siro in campionato un paio di settimane fa. Con una formazione rimaneggiata per effetto del turnover, la Signora parte forte e passa al 16' su rigore con Morata (assegnato grazie al Var). Raddoppio del giovane Frabotta al 33' con una conclusioen dal limite e gara in ghiaccio, nonostante l'orgoglio dei ferraresi. Nel secondo tempo i bianconeri arrotondano il risultato nel finale, passando ancora con Kulusevski al ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tutto facile per lantus, anche senza Cristiano Ronaldo. I bianconeri di mister Pirlo travolgono 4-0 la, squadra di Serie B, nei quarti di finale diall'Allianz Stadium e si regalano la doppiacontro l'di Antonio Conte. Sfida suggestiva che rappresenta una prima e parziale possibilità di riscatto dopo la scoppola dello 0-2 subito a San Siro in campionato un paio di settimane fa. Con una formazione rimaneggiata per effetto del turnover, la Signora parte forte e passa al 16' su rigore con Morata (assegnato grazie al Var). Raddoppio del giovane Frabotta al 33' con una conclusioen dal limite e gara in ghiaccio, nonostante l'orgoglio dei ferraresi. Nel secondo tempo i bianconeri arrotondano il risultato nel finale, passando ancora con Kulusevski al ...

