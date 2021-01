Ivass, nel 2020 sono aumentati i siti che vendono polizze assicurative false (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – Nel corso del 2020 l’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ha segnalato 241 siti che vendevano polizze false, in aumento rispetto ai 168 del 2019 e ai 150 nel periodo 2017-2018. La vendita di polizze false, sottolinea l’authority, “ha avuto una impennata nel 2020, anche per il maggiore tempo passato dai cittadini sul web durante i mesi più duri dell’emergenza sanitaria” “Una crescita – spiega l’Ivass – che preoccupa parecchio perché fa leva sui comportamenti e sulle vulnerabilità degli utenti. La truffa colpisce prevalentemente il settore delle polizze RC auto perché queste sono obbligatorie, sono percepite come costose e sono semplici ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – Nel corso dell’, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ha segnalato 241che vendevano, in aumento rispetto ai 168 del 2019 e ai 150 nel periodo 2017-2018. La vendita di, sottolinea l’authority, “ha avuto una impennata nel, anche per il maggiore tempo passato dai cittadini sul web durante i mesi più duri dell’emergenza sanitaria” “Una crescita – spiega l’– che preoccupa parecchio perché fa leva sui comportamenti e sulle vulnerabilità degli utenti. La truffa colpisce prevalentemente il settore delleRC auto perché questeobbligatorie,percepite come costose esemplici ...

