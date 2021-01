Il delirio del “compagno” Sansa: «Niente Viagra e Tavor per boicottare Pfizer». Il web lo distrugge (Di mercoledì 27 gennaio 2021) «boicottare il Viagra e il Tavor? Saremmo un po’ meno frizzanti e più ansiosi. Ma chissà che non possa essere un’arma per piegare il colosso Pfizer». L’assurda idea è arrivata dal travagliano e compagno Ferruccio Sansa, capogruppo della Lista Sansa nel Consiglio regionale della Liguria. Il momento è drammatico, l’Italia è distrutta, abbiamo il Covid, siamo reclusi dentro casa, il governo Conte ha messo in ginocchio l’economia, i vaccini arrivano col contagocce e che cosa ci chiede Sansa? Di fare lo sciopero del sesso e di rinunciare al Tavor. E per cosa? Per punire la big pharma. Un’idea veramente geniale che ha fatto scatenare il web. Sansa: «L’arma per piegare il colosso ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) «ile il? Saremmo un po’ meno frizzanti e più ansiosi. Ma chissà che non possa essere un’arma per piegare il colosso». L’assurda idea è arrivata dal travagliano eFerruccio, capogruppo della Listanel Consiglio regionale della Liguria. Il momento è drammatico, l’Italia è distrutta, abbiamo il Covid, siamo reclusi dentro casa, il governo Conte ha messo in ginocchio l’economia, i vaccini arrivano col contagocce e che cosa ci chiede? Di fare lo sciopero del sesso e di rinunciare al. E per cosa? Per punire la big pharma. Un’idea veramente geniale che ha fatto scatenare il web.: «L’arma per piegare il colosso ...

