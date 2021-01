Giornata della memoria, Mattarella: “Auschwitz la concezione più disumana mai concepita dall’uomo” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nel giorno delle consultazioni che avranno luogo oggi pomeriggio, in Quirinale, in mattinata, si è svolta la celebrazione della Giornata della memoria. Presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La cerimonia è stata condotta dall’attrice Eleonora Giovanardi. Ospiti Eraldo Affinati, Noemi Di Segni, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e il sopravvissuto all’Olocausto Sami Modiano. “Le parole di odio non restano a lungo senza conseguenze. Auschwitz simboleggia e riassume tutto l’orrore e la lucida follia del totalitarismo nazista e racchiude in sé i termini di un tragico paradosso: si tratta infatti della concezione più disumana mai concepita dall’uomo, uomini ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nel giorno delle consultazioni che avranno luogo oggi pomeriggio, in Quirinale, in mattinata, si è svolta la celebrazione. Presente anche il presidenteRepubblica Sergio. La cerimonia è stata condotta dall’attrice Eleonora Giovanardi. Ospiti Eraldo Affinati, Noemi Di Segni, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e il sopravvissuto all’Olocausto Sami Modiano. “Le parole di odio non restano a lungo senza conseguenze.simboleggia e riassume tutto l’orrore e la lucida follia del totalitarismo nazista e racchiude in sé i termini di un tragico paradosso: si tratta infattipiùmai, uomini ...

