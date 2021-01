Gianni Rezza | “L’Italia deve adeguarsi contro le varianti del Covid”

(Di giovedì 28 gennaio 2021) “Il Paese siadeguare.avere una capacità di fuoco maggiore di sequenziare il virus SarsCov2, a fronte delle sue, e capacita di monitoraggio anche ai fini di misure di contenimento“. Lo ha dichiarato il direttore della Prevenzione del ministero della salutedurante il corso della presentazione del Consorzio per lo studio genetico di SarsCov2. “Già il 28 gennaio il ministero della Salute ha emanato una circolare e l’Istituto superiore di sanità ha iniziato la sorveglianza delledi SarsCov – ha aggiunto-. Ora sta per essere emanata una nuova circolare che dovrebbe dare dettagli maggiori sul da farsi“. SportFace.

Il nuovo organo sarà coordinato dall'Iss e avrà come scopo principale quello di studiare le varianti del coronavirus e monitorare sulla possibile nascita di nuovi virus ...I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 210 (-10 rispetto a ieri), 2.281 quelli negli altri reparti Covid (-12). Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati ...