Dzeko e Fonseca non vogliono fare pace: il nuovo colpo di scena (Di mercoledì 27 gennaio 2021) nuovo capitolo della telenovela Fonseca-Dzeko: l’attaccante era pronto a rientrare, ma l’allenatore non ha ancora dato l’ok per il reintegro Non c’è modo di risolvere la questione. Nei giorni della merla, il gelo tra Fonseca e Dzeko è destinato a durare a lungo senza alcuna certezza su settimane (e temperature) migliori. L’ultimo confronto conferma la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 27 gennaio 2021)capitolo della telenovela: l’attaccante era pronto a rientrare, ma l’allenatore non ha ancora dato l’ok per il reintegro Non c’è modo di risolvere la questione. Nei giorni della merla, il gelo traè destinato a durare a lungo senza alcuna certezza su settimane (e temperature) migliori. L’ultimo confronto conferma la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

