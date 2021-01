DIRETTA Atalanta Lazio tv e streaming video: tutto per la semifinale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) DIRETTA dell’incontro tra Atalanta e Lazio, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Gara molto equilibrata. Lazio (Facebook)In programma allo Gewiss Stadium di Bergamo, alle ore 17:45, l’incontro valido per i quarti di finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. Di fronte, due delle migliori squadre del campionato italiano di Serie A. Entrambe impegnate nella scalata alle prime posizioni della classifica. I bergamaschi dopo la partenza annunciata del Papu Gomez, affidano ad Ilicic le redini dell’attacco, calciatore che nelle ultime giornate ha ben figurato sia in fase di gioco sia, soprattutto in quella realizzativa. Dall’altra parte la Lazio di Simone Inzaghi, nelle ultime giornate dal rendimento forse altalenante ma ... Leggi su chenews (Di mercoledì 27 gennaio 2021)dell’incontro tra, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Gara molto equilibrata.(Facebook)In programma allo Gewiss Stadium di Bergamo, alle ore 17:45, l’incontro valido per i quarti di finale di Coppa Italia tra. Di fronte, due delle migliori squadre del campionato italiano di Serie A. Entrambe impegnate nella scalata alle prime posizioni della classifica. I bergamaschi dopo la partenza annunciata del Papu Gomez, affidano ad Ilicic le redini dell’attacco, calciatore che nelle ultime giornate ha ben figurato sia in fase di gioco sia, sopratin quella realizzativa. Dall’altra parte ladi Simone Inzaghi, nelle ultime giornate dal rendimento forse altalenante ma ...

SkySport : #AtalantaLazio, le ufficiali e il risultato in diretta LIVE dei quarti di Coppa Italia #SkySport #CoppaItalia… - sportli26181512 : Atalanta-Lazio, le ufficiali e il risultato in diretta LIVE dei quarti di Coppa Italia: Turnover per entrambi gli a… - webecodibergamo : Coppa Italia: Atalanta-Lazio alle 17.45 -Diretta Ci sono Malinovskyi, Miranchuk, Pessina e Muriel - RaiSport : ? #Calcio ???? | #CoppaItalia ?? - Quarti di finale #Atalanta - #Lazio Segui la partita in diretta alle ore 17.30? s… - FedericoRana1 : Oggi va così. In diretta su #BergamoTV per commentare #AtalantaLazio ???? Mai dire (e dirsi) di no. #CoppaItalia… -