Crisi di governo, al via le consultazioni al Quirinale con Casellati e Fico (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Al via il giro di consultazioni al Quirinale che andranno avanti fino al pomeriggio di venerdì. Prima di iniziare, il capo dello Stato Sergio Mattarella si è soffermato qualche secondo nel salone delle feste in cui è stata allestita eccezionalmente la sala stampa con i giornalisti che, causa Covid, saranno pochi, a rotazione e distanziati, a cui ha augurato buon lavoro. "È una situazione particolare - ha detto - ma siete nel Salone delle feste".La prima ad essere ricevuta da Mattarella, come da consuetudine, è stata la seconda carica dello Stato, la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, arrivata in anticipo e rimasta mezz'ora a colloquio con il presidente della Repubblica. È toccato poi al presidente della Camera Roberto Fico. Anche lui circa mezz'ora da Mattarella e uscendo ha detto ai giornalisti: ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Al via il giro dialche andranno avanti fino al pomeriggio di venerdì. Prima di iniziare, il capo dello Stato Sergio Mattarella si è soffermato qualche secondo nel salone delle feste in cui è stata allestita eccezionalmente la sala stampa con i giornalisti che, causa Covid, saranno pochi, a rotazione e distanziati, a cui ha augurato buon lavoro. "È una situazione particolare - ha detto - ma siete nel Salone delle feste".La prima ad essere ricevuta da Mattarella, come da consuetudine, è stata la seconda carica dello Stato, la presidente del Senato, Elisabetta Alberti, arrivata in anticipo e rimasta mezz'ora a colloquio con il presidente della Repubblica. È toccato poi al presidente della Camera Roberto. Anche lui circa mezz'ora da Mattarella e uscendo ha detto ai giornalisti: ...

StefanoFeltri : Qualche demente su Twitter pensa che noi ci indigniamo perché Renzi gudagna milioni. Buon per lui, ma è una notizia… - riotta : Non è in gioco la testa di Conte ma la nostra, o l'Italia cambia o declina - petergomezblog : In piena crisi di governo Matteo Renzi vola a Riad per una conferenza di 20 minuti. È nel board di un ente saudita… - paolorm2012 : RT @Tiziana_DR: Non potete nemmeno immaginare quando mi annoi questa crisi di governo che sta occupando la scena da giorni.Ho un solo desid… - CCFCattaneo : 'Se arriva Draghi non festeggio, però mi metto a seguire la situazione con interesse. Diversamente, la crisi di gov… -