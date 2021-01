Chiesa: «Juventus grande squadra. Mi chiedono sempre una cosa» (Di giovedì 28 gennaio 2021) Federico Chiesa commenta il 4-0 ai danni della Spal: ecco le parole dell’esterno della Juventus in gol questa sera Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine di Juventus-Spal. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 LA GARA – «Teniamo tantissimo a questa coppa, vogliamo arrivare in fondo ad ogni competizione stasera era da vincere ora pensiamo alla partita di sabato contro la Samp e poi abbiamo una grande semifinale». CALENDARIO – «Abbiamo impegni ravvicinati ma siamo una grande squadra ci presenteremo pronti a qualsiasi partita. Siamo la Juve e qui ci chiedono di vincere, sempre». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Federicocommenta il 4-0 ai danni della Spal: ecco le parole dell’esterno dellain gol questa sera Federicoha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine di-Spal. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 LA GARA – «Teniamo tantissimo a questa coppa, vogliamo arrivare in fondo ad ogni competizione stasera era da vincere ora pensiamo alla partita di sabato contro la Samp e poi abbiamo unasemifinale». CALENDARIO – «Abbiamo impegni ravvicinati ma siamo unaci presenteremo pronti a qualsiasi partita. Siamo la Juve e qui cidi vincere,». Leggi su Calcionews24.com

