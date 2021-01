Chi è Erika Mattina, la recluta de La Caserma (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Chi è Erika Mattina, la recluta (concorrente) de La Caserma, il docu-reality in onda su Rai 2? La ragazza ha 23 anni e viene da Brugherio, un comune nella provincia di Monza e Brianza. Neolaureata in scienze dei servizi giuridici e? un’attivista e con la fidanzata gestisce una pagina Instagram (Le Perle degli Omofobi) in cui producono contenuti LGBTQIA+. Ha sempre avuto un bel rapporto con famiglia, ma con il coming out non e? si sentita accettata in pieno dai suoi. Vita privata? Erika Mattina è fidanzata con Martina, di due anni più grande: vive assieme a lei e alla famiglia di lei. Le due ragazze, in una recente intervista per Leggo, hanno rivelato che inizialmente avevano creato la Page per dimostrare che l’omofobia esiste. Adesso la usano per dar voce a chi ne ha poca per gridare. ... Leggi su tpi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Chi è, la(concorrente) de La, il docu-reality in onda su Rai 2? La ragazza ha 23 anni e viene da Brugherio, un comune nella provincia di Monza e Brianza. Neolaureata in scienze dei servizi giuridici e? un’attivista e con la fidanzata gestisce una pagina Instagram (Le Perle degli Omofobi) in cui producono contenuti LGBTQIA+. Ha sempre avuto un bel rapporto con famiglia, ma con il coming out non e? si sentita accettata in pieno dai suoi. Vita privata?è fidanzata con Martina, di due anni più grande: vive assieme a lei e alla famiglia di lei. Le due ragazze, in una recente intervista per Leggo, hanno rivelato che inizialmente avevano creato la Page per dimostrare che l’omofobia esiste. Adesso la usano per dar voce a chi ne ha poca per gridare. ...

