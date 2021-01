Atalanta-Lazio | programma e telecronisti Rai quarti Coppa Italia 2020 2021

Leggi su sportface

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ile isulla Rai di, match valido per idi finale di. Scontro molto equilibrato quello che andrà in scena al Gewiss Stadium e che mette in palio il pass per le semifinali. E’ la riproposizione della finale del 2019, chi riuscirà a spuntarla? Calcio d’inizio alle ore 17.45 di mercoledì 27 gennaio.sarà visibile in chiaro su Rai Due con la telecronaca di Luca De Capitani e Manuel Pasqual. SportFace.