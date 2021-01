Volley maschile, Coppa Italia 2021: tabellone completo e accoppiamenti semifinali (Di martedì 26 gennaio 2021) La Coppa Italia maschile 2021 di Volley entra nella fase saliente: ecco il tabellone completo e gli accoppiamenti delle semifinali. La formula, rivista dalla Lega in considerazione della complessa situazione legata al Covid-19, ha permesso a tutte le dodici formazioni iscritte al campionato di SuperLega 2020/2021 di partecipare. Le ultime otto si sono giocate l’accesso ai quarti di finale in gironi all’Italiana svoltisi lo scorso settembre e hanno raggiunto le già qualificate Civitanova, Modena, Perugia e Trento. Sfide da dentro o fuori ai quarti di finale per conquistare il passaggio del turno: ecco tutti gli incroci delle semifinali. IL PROGRAMMA E COME VEDERE I QUARTI DI FINALE IL ... Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) Ladientra nella fase saliente: ecco ile glidelle. La formula, rivista dalla Lega in considerazione della complessa situazione legata al Covid-19, ha permesso a tutte le dodici formazioni iscritte al campionato di SuperLega 2020/di partecipare. Le ultime otto si sono giocate l’accesso ai quarti di finale in gironi all’na svoltisi lo scorso settembre e hanno raggiunto le già qualificate Civitanova, Modena, Perugia e Trento. Sfide da dentro o fuori ai quarti di finale per conquistare il passaggio del turno: ecco tutti gli incroci delle. IL PROGRAMMA E COME VEDERE I QUARTI DI FINALE IL ...

