Tomb Rider: Misha Green dirigerà il sequel (Di martedì 26 gennaio 2021) La produzione del prossimo Tomb Raider ha ricominciato a organizzarsi, a partire dalla scelta di Misha Green come nuova regista per il film Misha Green, reduce della prima stagione della serie Lovecraft Country per la HBO, è stata scelta dalla MGM per scrivere e dirigere il sequel di Tomb Raider del 2018. Nonostante la pellicola del 2018 non riscosse grande successo di critica, gli incassi al botteghino sono stati sufficienti a spingere la casa di produzione a tentare nuovamente. Questa volta, però, con una nuova regista, sostituta del precedente Roar Uthaug. Per Misha Green si tratta del debutto assoluto dietro la macchina da presa per quanto riguarda il mondo del cinema. Tomb Rider: dettagli ...

