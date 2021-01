Striscione di Rete Studentesca a Nocera Inferiore | Angri e Sarno

Leggi su anteprima24

(Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – I militanti del nucleo dell’Agro Nocerino Sarnese hanno affisso unorecante la scritta “Schierati coi ribelli, schierati con noi!” nei luoghi centrali della città. Il responsabile locale Francesco Carbone ha così spiegato le motivazioni di questa azione: “Sveglia. Computer. Microfono, videocamera spenti. Mangio. Studio. Dormo. Questa è la tortura a cui siamo sottoposti da mesi. Un governo di incapaci non può arrogarsi il diritto di toglierci i nostri anni migliori. Forse loro si sono dimenticati cosa voglia dire vivere, noi no! Noi disprezziamo il fatalismo, l’immobilità e la rassegnazione. Noi siamo slancio, azione, speranza. Siamo gli indomiti che scalciano per non farsi sottomettere. Schierati con i tuoi simili, schierati con i ribelli! Torna a ...