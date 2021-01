Sequestrano | stuprano e ricattano 22enne disabile | il “capobranco” è una donna

(Di martedì 26 gennaio 2021) Caserta, 26 gen – Orrore a Maddaloni, provincia di Caserta, dove un gruppo formato da tre residenti – guidato da una– ha sequestrato, stuprato e ricattato ripetutamente una. Accade così che «l’altra metà del cielo» diventa l’altra metà dell’inferno e il gentil sesso si trasforma in orco senza pietà. I fatti di cronaca ci sono testimoni, cade sempre più spesso il castello della «mascolinità tossica» come male assoluto costruito dalle femministe, che – le conosciamo bene – ora si affretteranno a precisare: laha agito in quella maniera mostruosa perché sotto le influenze maligne di qualche retaggio patriarcale. Non fatevi convincere.: una preda scelta con cura Nel caso specifico di questa vicenda, la, V.M., 40 anni, ...

Il Messaggero

