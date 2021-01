Nuovi nanosensori in fibra per combattere i tumori: ricerca made in Campania (Di martedì 26 gennaio 2021) Messo a punto un nuovo nanosensore in fibra che renderà più semplice ed economica la realizzazione di strumenti per la lotta alle patologie tumoriali e che e consentirà di identificare e misurare più velocemente ed efficacemente biomarcatori, come molecole, proteine e cellule. A darne annuncio, in un articolo pubblicato sulla rivista Sensors and Actuators B, un gruppo di ricercatori degli istituti del Consiglio nazionale delle ricerche – Istituto di biochimica e biologia cellulare (Cnr-Ibbc) di Napoli, Istituto di scienze e tecnologie chimiche “G. Natta” (Cnr-Scitec) di Milano e Istituto per le scienze applicate e i sistemi intelligenti (Cnr-Isasi) di Napoli – l’Università del Sannio ed il Centro Regionale Information Communication Technology della Regione Campania (CeRiCT). Lo studio è stato realizzato grazie al ... Leggi su ildenaro (Di martedì 26 gennaio 2021) Messo a punto un nuovo nanosensore inche renderà più semplice ed economica la realizzazione di strumenti per la lotta alle patologieali e che e consentirà di identificare e misurare più velocemente ed efficacemente biomarcatori, come molecole, proteine e cellule. A darne annuncio, in un articolo pubblicato sulla rivista Sensors and Actuators B, un gruppo ditori degli istituti del Consiglio nazionale delle ricerche – Istituto di biochimica e biologia cellulare (Cnr-Ibbc) di Napoli, Istituto di scienze e tecnologie chimiche “G. Natta” (Cnr-Scitec) di Milano e Istituto per le scienze applicate e i sistemi intelligenti (Cnr-Isasi) di Napoli – l’Università del Sannio ed il Centro Regionale Information Communication Technology della Regione(CeRiCT). Lo studio è stato realizzato grazie al ...

