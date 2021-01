Morta un’altra donna a Pomezia per Covid: salgono a 19 le vittime da inizio pandemia, domenica una cerimonia per ricordarle (Di martedì 26 gennaio 2021) Emergenza Coronavirus a Pomezia, salgono a 455 i casi positivi al Covid-19. I cittadini guariti raggiungono quota 1.510. Purtroppo si registra un’altra cittadina deceduta alla quale va il cordoglio dell’Amministrazione Comunale e della nostra Redazione. Coronavirus Pomezia, la situazione al 26 gennaio 2021 Dei 455 cittadini attualmente positivi al Covid-19 nel Comune di Pomezia, 16 sono ricoverati presso strutture ospedaliere e 439 si trovano in isolamento domiciliare. salgono ancora i guariti, che raggiungono quota 1.510. Sono 12 le persone poste in isolamento domiciliare preventivo (non positivi). Morta una cittadina di 79 anni Purtroppo è giunta la notizia della scomparsa di una concittadina di 79 anni: “L’Amministrazione comunale e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 26 gennaio 2021) Emergenza Coronavirus aa 455 i casi positivi al-19. I cittadini guariti raggiungono quota 1.510. Purtroppo si registracittadina deceduta alla quale va il cordoglio dell’Amministrazione Comunale e della nostra Redazione. Coronavirus, la situazione al 26 gennaio 2021 Dei 455 cittadini attualmente positivi al-19 nel Comune di, 16 sono ricoverati presso strutture ospedaliere e 439 si trovano in isolamento domiciliare.ancora i guariti, che raggiungono quota 1.510. Sono 12 le persone poste in isolamento domiciliare preventivo (non positivi).una cittadina di 79 anni Purtroppo è giunta la notizia della scomparsa di una concittadina di 79 anni: “L’Amministrazione comunale e ...

