Lazio, Inzaghi: “Atalanta squadra più in forma del campionato” (Di martedì 26 gennaio 2021) Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi, ha presentato la partita di domani con l'Atalanta valida per i quarti di finale di Coppa Italia: "Sarà una settimana impegnativa, con un doppio confronto con l'Atalanta che è la squadra più in forma del campionato. Dovrò valutare la condizione dei ragazzi, ma dobbiamo affrontare una gara per volta e cercare di alternare e forze tra la partita di domani e domenica". Intanto, procede il mercato con il probabile arrivo di un difensore a tamponare l'emergenza lasciata dall'infortunio di Luiz Felipe. Domani sono fissate le visite mediche per un nuovo acquisto, probabilmente Musacchio dal Milan: "Abbiamo un problema in difesa, con la società c'è tanta sinergia, tra me e il direttore Tare. Penso che un giocatore arriverà ad aiutarci" ... Leggi su itasportpress (Di martedì 26 gennaio 2021) Il tecnico dellaSimone, ha presentato la partita di domani con l'valida per i quarti di finale di Coppa Italia: "Sarà una settimana impegnativa, con un doppio confronto con l'che è lapiù indel. Dovrò valutare la condizione dei ragazzi, ma dobbiamo affrontare una gara per volta e cercare di alternare e forze tra la partita di domani e domenica". Intanto, procede il mercato con il probabile arrivo di un difensore a tamponare l'emergenza lasciata dall'infortunio di Luiz Felipe. Domani sono fissate le visite mediche per un nuovo acquisto, probabilmente Musacchio dal Milan: "Abbiamo un problema in difesa, con la società c'è tanta sinergia, tra me e il direttore Tare. Penso che un giocatore arriverà ad aiutarci" ...

