La decisione del giudice sportivo: 2 turni e 20.000 euro di multa a Conte (Di martedì 26 gennaio 2021) Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato per due giornate Antonio Conte “per avere, al 45° del secondo tempo, continuato a protestare in maniera veemente, successivamente al provvedimento di ammonizione, proferendo a gran voce frasi irrispettose nei confronti del Direttore di gara che proseguivano anche dopo il provvedimento di espulsione prima di lasciare il terreno di giuoco; nonché per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, affrontato il Direttore di gara medesimo con fare minaccioso urlandogli un’espressione gravemente offensiva; infrazione quest’ultima rilevata anche dal collaboratore della Procura Federale”. L’allenatore nerazzurro, oltre ad una multa di 20.000 euro, non potrà essere perciò in panchina contro il Benevento e la ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 26 gennaio 2021) Ildella Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato per due giornate Antonio“per avere, al 45° del secondo tempo, continuato a protestare in maniera veemente, successivamente al provvedimento di ammonizione, proferendo a gran voce frasi irrispettose nei confronti del Direttore di gara che proseguivano anche dopo il provvedimento di espulsione prima di lasciare il terreno di giuoco; nonché per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, affrontato il Direttore di gara medesimo con fare minaccioso urlandogli un’espressione gravemente offensiva; infrazione quest’ultima rilevata anche dal collaboratore della Procura Federale”. L’allenatore nerazzurro, oltre ad unadi 20.000, non potrà essere perciò in panchina contro il Benevento e la ...

