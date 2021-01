Inter, Conte squalificato due turni. Punito anche Oriali (Di martedì 26 gennaio 2021) L' espulsione rimediata a Udine e le proteste nei confronti dell'arbitro Fabio Maresca costano due turni di squalifica e una multa da 20 mila euro ad Antonio Conte . Questa la sanzione inflitta dal ... Leggi su quotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) L' espulsione rimediata a Udine e le proteste nei confronti dell'arbitro Fabio Maresca costano duedi squalifica e una multa da 20 mila euro ad Antonio. Questa la sanzione inflitta dal ...

Inter : ??? | INTERVISTA 'C'è in palio la semifinale di un trofeo, sarà una partita tosta e dura': le parole di Antonio Con… - Sport_Mediaset : +++#INTER: #CONTE squalificato per due giornate e 20 mila euro di multa+++ #SportMediaset - capuanogio : Due giornate di squalifica per #Conte e una giornata per #Oriali #UdineseInter #Inter #Maresca - peseroforever : 'Sempre tu Maresca' 'Sempre tu' Ora capisco, il gobbo Conte era ancora arrabbiato con Maresca per non avere fischia… - vincenzo_dc1989 : RT @RidTheRock: ??”L’ #Inter presenterá RICORSO contro la squalifica di #Conte e #Oriali. La societá è disposta a salire a 3 giornate di squ… -