In piena crisi di governo Matteo Renzi vola a Riad per una conferenza. Fa parte del board di un ente saudita che ha promosso l’evento (Di martedì 26 gennaio 2021) Per un mese e mezzo ha ventilato, minacciato, e poi ottenuto la crisi di governo. Ma nei giorni giorni scorsi, proprio mentre le cose si sono fatte difficili per il Paese, con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a un passo dalle dimissioni e il rischio elezioni in piena pandemia sempre più concreto, Matteo Renzi è volato in Arabia saudita per partecipare a una conferenza internazionale. Lo rivela Emiliano Fittipaldi sul giornale Domani, sostenendo che il leader di Italia viva siede nell’advisory board dell’ente governativo che ha organizzato l’evento. Una nomina che secondo il quotidiano gli garantirebbe “fino a 80mila dollari l’anno” se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Per un mese e mezzo ha ventilato, minacciato, e poi ottenuto ladi. Ma nei giorni giorni scorsi, proprio mentre le cose si sono fatte difficili per il Paese, con il presiddel Consiglio Giuseppe Conte a un passo dalle dimissioni e il rischio elezioni inpandemia sempre più concreto,to in Arabiapercipare a unainternazionale. Lo rivela Emiliano Fittipaldi sul giornale Domani, sostenendo che il leader di Italia viva siede nell’advisorydell’governativo che ha organizzato. Una nomina che secondo il quotidiano gli garantirebbe “fino a 80mila dollari l’anno” se ...

